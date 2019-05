EsslingenIm Jahr 1865 gründete ein Flaschnermeister namens Jakob Eberspächer einen Betrieb in Esslingen. Auch 154 Jahre danach ist die Firma noch im Familienbesitz, inzwischen wird sie von zwei Nachfahren der fünften Generation geführt. Aus dem Handwerksbetrieb ist ein global operierendes Unternehmen geworden. Auf weltweit 80 Standorte verteilt sich der Automobilzulieferer aktuell, 68 davon liegen im Ausland. Und jährlich kommen weitere dazu. Ziemlich genau 10 000 Mitarbeiter arbeiten heute bei Eberspächer – 4500 in Deutschland, 1400 am Sitz in Esslingen. Doch das Wachstum, das betonte Heinrich Baumann, einer der beiden Geschäftsführer, gestern beim