EsslingenEs wir eng in Esslingens Schulen. Schulpolitikern bereitet das Sorge. Die Stadt tue einiges, „aber das wird wohl nicht ausreichen“, prognostizierte Gabriele Kienlin von Bündnis 90/Die Grünen in der jüngsten Sitzung des Bildungsausschusses. In diesem Ausschuss werden städtische Themen zur Schulpolitik diskutiert und Entscheidungen für den Gemeinderat vorbereitet. Kienlin spielte damit vor allem auf die Raumsituation in den Esslinger Schulen an: Mehr Kinder benötigen in der Regel mehr Klassen und mit dem Anstieg der Klassen wächst der Raumbedarf. Esslingen erwartet in den kommenden Jahren eine deutliche Zunahme an einzuschulenden