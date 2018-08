EsslingenFreundlich zu den Kunden, schonend im Umgang mit dem Bus und gut informiert über Verbindungen und Tarife: So wünschen sich Fahrgäste den idealen Busfahrer. In Spiros Kounouslis haben sie ihn gefunden. 1000 VVS-Kunden haben den 58-jährigen Griechen zum Busfahrer des Jahres im Landkreis gewählt. Die Preisverleihung fand am Donnerstag beim ZOB Esslingen statt. Gleichzeitig wurden die Busfahrer Ugur Altun und Mario Landwehr für ihre Zivilcourage geehrt.

Kounouslis sitzt seit zwei Jahren für die Firma GR Omnibus (GRO) hinter dem Steuer. Das Unternehmen mit Sitz in Ostfildern gehört zur Schlienz-Tours-Gruppe und bedient mit 33 Bussen fünf