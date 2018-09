Esslingen (adi) - Der Sommer ist vorüber und damit schlägt auch wieder die Stunde der ehrenamtlichen Vorlesepaten, die in der Stadtbücherei für Zuhörer ab fünf Jahren vorlesen. Kinder, Eltern und Großeltern können sich künftig sogar auf ein erweitertes Angebot der „Ohrensessel“-Reihe freuen: Vom morgigen Dienstag an wird jede Woche ab 16 Uhr der Ohrensessel bereitstehen. Zusätzlich wird vom 9. Oktober an samstag ab 15.30 Uhr in zweiwöchigem Rhythmus vorgelesen. Die weiteren Termine sind im Monatsprogramm der Bücherei zu finden. Wer will, kann auf der Homepage der Stadtbücherei den Kindernewsletter abonnieren und alle Informationen zur