Esslingen„Es ist alles im Fluss“, sagt Michael Metzler und meint damit die Vorbereitungen für die Nachfolgeveranstaltung des Zwiebelfestes vom Jahr 2021 an. Dabei setzt der Chef der Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH (EST) auf einen festen Zeitplan und klare Strukturen. Zunächst einmal geht es aber in diesem und im nächsten August um den „Esslinger Sommer“ als Übergangsfest bis zur endgültigen Lösung. Dafür haben sich im Januar neun Gastronomen in einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen. Zwei von Ihnen, Oliver Bremer und Kay Rügner, sind mittlerweile nicht mehr mit von der Partie. Ziehen erneut dunkle Wolken am Wirte-Himmel auf? „Nein“,