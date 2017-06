Das Zwiebelfest, das ab 4. August in seiner 31. Auflage wieder Zehntausende in die Laubenstadt auf den Esslinger Marktplatz locken wird, wirft schon wieder seine Schatten voraus. Mit Fritz Weiß vom „Einhorn“ wird der letzte Wirt der Gründergeneration nicht mehr dabei sein, der mit seiner Familie noch einen Gastronomiebetrieb in Esslingen selbst hat. Seine Familie scheide in bestem Einvernehmen aus der Zwiebelfest GmbH, betont Weiß, aber mit 76 Jahren könne er sich den Aufwand nicht mehr zumuten und Sohn Moritz werde sich auf den brummenden Betrieb in der Heugasse konzentrieren. Die „Einhorn“-Laube hat er der Uhlbacher