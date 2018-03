Eine Reihe von Straftaten zwischen September 2005 und März 2007 gehen auf das Konto des Angeklagten. So hatte der 25-jährige Arbeitslose am Bahnhofsvorplatz in Esslingen, auf dem er bis heute nach eigenen Worten den ganzen Tag herumhängt und fünf bis sechs Bier trinkt, eine flüchtige Bekannte seines Bruders so heftig gegen das Schienbein getreten, dass sie zwei Wochen lang nicht mehr richtig gehen konnte. Die heute 22-Jährige wollte ihm kein Geld geben. Einen Tag später hatte sich der Angeklagte in eine Schlägerei seines Bruders eingemischt und den Kontrahenten verprügelt. Es seien