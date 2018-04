Esslingen - Das Wetter an jenem 12. April, dem Karfreitag des Jahres 1968, war ruhig, wenngleich für die Jahreszeit recht kühl. Der Himmel über der Region Stuttgart war überwiegend bedeckt, die Tageshöchsttemperaturen blieben auch im Kreis Esslingen im einstelligen Bereich, es wehte ein leichter Wind aus nördlichen Richtungen. Von dem politischen Sturm, der sich am Vorabend des Osterfestes vor 50 Jahren über der Bundesrepublik zusammenbrauen sollte, war in der neckarschwäbischen Provinz zunächst kaum etwas zu spüren. Am Gründonnerstag war in Berlin der 28-jährige Studentenführer Rudi Dutschke von dem 23-jährigen Hilfsarbeiter Josef Bachmann auf