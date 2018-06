Esslingen Weiße Spitzendeckchen zieren den dunklen Holztisch, drunter liegt ein Perserteppich, drüber hängt ein Kristallkronleuchter. Beide vermutlich nicht echt. In der guten Stube haben sich sechs alte Damen versammelt – aber nicht zum Kaffeekränzchen, sondern zur Krisensitzung. Ihren Wohnblock in der Schorndorfer Straße will das Immobilienunternehmen Vonovia modernisieren, die Monatsmieten für die 58 Quadratmeter großen Wohnungen werden voraussichtlich um 280 Euro erhöht. Die Mietsteigerung um fast 48 Prozent kann sich Erika Marthof nicht leisten. Die Eisenbahnerwitwe lebt seit 60 Jahren in der Wohnung. Nun ist die 86-Jährige ratlos: „Ausziehen möchte