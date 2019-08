Kreis EsslingenDass sie etwas mit Sprache machen würde, hat sich für die Esslinger Krimiautorin Martina Fiess schon früh abgezeichnet. „Ich habe mit 14 angefangen, in der Nachbarschaft Nachhilfe zu geben“, sagt die 48-Jährige. „Erst in Englisch und Latein, aber später auch in Deutsch.“ Doch auch in handwerkliche Berufe schnupperte die Autorin in ihrer Jugend hinein. „Mein Großvater hatte einen Friseursalon, da durfte ich schon früh im Salon sein und zum Beispiel Kundinnen bedienen oder Lockenwickler sortieren“, sagt Fiess. „Und immer freitags habe ich abends den Salon geputzt. Dafür wurde ich auch ganz gut bezahlt, mein Großvater war ein spendabler