EsslingenAn 80 Standorten in 29 Ländern ist der Esslinger Automobilzulieferer Eberspächer, ein weltweit führender Systementwickler und -lieferant für Abgastechnik, Fahrzeugheizungen und Bus-Klimasysteme, schon präsent. Da drängt sich die Frage auf, inwieweit das 1865 von Jakob Eberspächer als Handwerksbetrieb gegründete Unternehmen noch in die Kategorie schwäbischer Mittelständler passt. Auf den ersten Blick wohl kaum angesichts 4,48 Milliarden Euro Jahresumsatz im vergangenen Jahr. 70 Prozent davon wurden im Ausland erwirtschaftet. Mittlerweile beschäftigt die Firmengruppe gut 10 000 Frauen und Männer – und erstmals in der langen Firmengeschichte mehr