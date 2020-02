EsslingenDie Parteien und Gruppen im Gemeinderat setzen unterschiedliche Schwerpunkte. Und am Ende geht es immer ums Geld: Wo ausgeben, wo wegnehmen? Hier die Einschätzungen der einzelnen Kommunalpolitiker:

Carmen Tittel, Die Grünen

Der Klimawandel ist nach Einschätzung von Grünen-Fraktions-Chefin Carmen Tittel „das Leitthema für die kommenden Jahre“. Zwar stimme die Richtung für eine nachhaltige Stadtpolitik – damit Esslingen eine klimaneutrale Stadt wird, müsse aber noch viel mehr in konkrete Maßnahmen investiert werden. So beantragen die Grünen bei Neubauten auf städtischen Grundstücken verpflichtende Photovoltaik-Anlagen, in Neubaugebieten