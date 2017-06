Ahmad Bayram gibt es offen zu: „Am Anfang hatte ich schon Angst, mein Sprachniveau war ja auch nicht so gut.“ Für Professor Thorsten Kühn, Chefarzt der Gynäkologie und der Geburtshilfe im Esslinger Klinikum, und sein Team im Operationssaal war es auch eine Premiere, als der junge Syrer aus Aleppo vor einem halben Jahr erstmals als Aushilfe anfing. Genauer gesagt als Hakenhalter, der den Ärzten das notwendige OP-Besteck zureicht. Eingriffe am Patienten sind für den 29-Jährigen in dieser Position tabu. Obwohl er in der südrussischen Stadt Maikop sein Medizinstudium mit einem Diplom abgeschlossen hat. Dann kam der