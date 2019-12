Vollsperrung in der Esslinger Geiselbachstraße

Wasserrohre werden abgebaut – Umleitung über Untere Beutau

Die oberirdischen Wasserrohre in der Esslinger Geiselbachstraße werden abgebaut. Dafür muss die Straße nun doch schon früher für zwei Wochen als geplant ab Ende Januar zu bestimmten Uhrzeiten voll gesperrt werden. Der Verkehr wird in dieser Zeit „unkompliziert“, wie es in der Info der Stadt heißt, über die Untere Beutau umgeleitet.