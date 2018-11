Anzeige

Esslingen (meb) Die Kanalsanierung in der Geiselbachstraße und der Mittleren Beutau verzögert sich. Deswegen wird die Verkehrsader in die nördlichen Stadtteile nun doch nicht ab Juni 2019, sondern erst ab Juni 2020 voll gesperrt. Grund dafür sind Untersuchungen des Denkmalschutzes. Sie sollen die Frage beantworten, ob der Bereich, in dem der Geiselbachkanal die historische Stadtmauer kreuzt, erhalten werden soll und kann. Sollte dies der Fall sein, müsste die Kanaltrasse um den Bereich herumgeführt werden, was eine neue Planung erfordert. Deshalb hat die Stadt einen Planungsstopp für die Kanalsanierung verhängt, bis die Ergebnisse des Denkmalschutzes vorliegen. Die halbseitige Sperrung der Geiselbachstraße soll aber dennoch bestehen bleiben: Die Stadt will die Verzögerung nutzen, um vorbereitende Arbeiten am Kanal anzugehen.