EsslingenManch einer, der im Berufsverkehr zwischen Oberesslingen und Zell vor einer Wechselampel im Stau steht, kann sich vermutlich schon gar nicht mehr an den Grund erinnern, weshalb die Straße immer nur in einer Fahrtrichtung freigegeben wird. Es war am 8. Juni, als nach tagelangem und starkem Regen der Hang in Richtung Bahnlinie abrutschte. Seither zeugen Schilder, Absperrungen und besagte Ampel von dem Vorfall. Ansonsten rührte sich nichts. Doch nun ist ein Ende des stauträchtigen Engpasses in Sicht: Vom 19. November bis zum 14. Dezember wird der Hang an der Plochinger Straße saniert. Während dieser Zeit wird die Straße voll gesperrt.

„Hat