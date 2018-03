(pwo) - In erfrischend modernem Ambiente präsentiert sich die Filiale der Volksbank in Sulzgries. Nach vier Wochen umfangreicher Erneuerung bietet sie den Kunden ein rundum neues Erscheinungsbild. „Wir wollen auch in zehn Jahren noch in diesem Stadtteil präsent sein“, sagt Filialleiter Frank Lung. Damit bekennt sich die Volksbank Esslingen grundlegend zur Region. Weil seit Jahren ein Großteil der Beratungs- und Servicedienstleistungen in Sulzgries stattfand, wurde die kleine Filiale in Rüdern geschlossen und der Fokus auf die Adresse in der Sulzgrieser Straße 71 gelegt. Die gesamte Haustechnik, die Fenster und die Klimatisierung