EsslingenDie Volksbank Esslingen ist mit dem Geschäftsjahr 2018 zufrieden. Bei der 57. Vertreterversammlung im Esslinger Neckar Forum legte der Vorstand den 325 anwesenden Vertretern jetzt den Geschäftsbericht vor.

Demnach verzeichnet die Bank ein Gesamtkundenvolumen – also die Summe aller Kredite und Anlagen – von 3,2 Milliarden Euro, was im vergangenen Jahr ein kräftiges Wachstum von 5,1 Prozent (156 Millionen Euro) bedeutet. Die Bilanzsumme ist in diesem Zusammenhang um 7,8 Prozent (116 Millionen Euro) auf knapp 1,6 Milliarden Euro angestiegen. Der Bilanzgewinn liegt im Geschäftsjahr 2018 bei 2,824 Millionen Euro. Für die ungefähr 34 000