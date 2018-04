EsslingenTiefe Gläubigkeit, Dramatik, vokal-symphonische Wucht und Größe: All dies verbindet Johann Sebastian Bach in seiner Johannespassion, in der er in rund zwei Stunden die Leidensgeschichte des Jesus von Nazareth nach den Worten des Evangelisten erzählt. Dieses Gipfelwerk oratorischer Kunst erklang am Nachmittag des Karfreitags zur Todesstunde Jesu im Rahmen einer Stunde der Kirchenmusik in der evangelischen Stadtkirche. Geleitet von Uwe Schüssler machten Jugendkantorei und Kantorei der Stadtkirche, das Orchester Musica viva Stuttgart und profilierte Gesangssolisten die Aufführung zum beeindruckenden Hörerlebnis.

Eindrückliches Geschehen

Bach