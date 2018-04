EsslingenDie Beratungen über die Zukunft der Stadtbücherei sind bislang nicht von Bürgernähe geprägt, dabei würden sich viele Esslinger gerne an der Diskussion beteiligen. Während der Gemeinderat und seine Ausschüsse vor der Entscheidung im Juni meist nichtöffentlich beraten, haben die Ratsfraktionen begonnen, das Thema in die Öffentlichkeit zu tragen. Das Interesse ist groß – entsprechend gut besucht war eine Veranstaltung der Freien Wähler im Alten Rathaus. Drei Fachleute erläuterten, was eine Bibliothek der Zukunft bieten muss. Derweil forderten Zuhörer eine transparentere Diskussion. Obwohl es den Veranstaltern vor allem um konzeptionelle Fragen