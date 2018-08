EsslingenA

m 10. Januar 1920 tritt der Friedensvertrag von Versailles in Kraft. Die Alliierten fordern die Auslieferung von 895 führenden deutschen Politikern und Militärs, die Reichsregierung lehnt ab. Der ehemalige Soldat Adolf Hitler, Mitglied der Deutschen Arbeiterpartei (DAP), ist in kurzer Zeit zu deren Propagandaleiter aufgestiegen. Bei einer Veranstaltung fordert er die Aufhebung des Versailler Vertrags und die Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft für Juden. Wenig später wird die DAP in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) umbenannt.

Die rechten, von revanchistischen Offizieren geführten Freikorps finden