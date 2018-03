(cid) - Das Wanderfalken-Paar im Nordturm der Stadtkirche St. Dionys hat den naturgemäß vorgegebenen Zeitplan eingehalten: Am vergangenen Dienstag schlüpfte der Nachwuchs aus den Eiern. Vier junge Wanderfalken sitzen nun im Nistkasten und dürfen sich der Aufmerksamkeit des Publikums sicher sein. Ein Bildschirm im Schaufenster des EZ-Stadthauses am Marktplatz 6 liefert Einblicke in die Kinderstube und ab sofort kann das Geschehen auch via Internet verfolgt werden.

Seit 2003 läuft das Wanderfalken-Projekt der NABU-Gruppe Esslingen und des BUND-Kreisverbandes im Nordturm der Stadtkirche mit großem Erfolg. In dem