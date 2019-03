EsslingenDass viele Sportarten in ganz unterschiedlichem Alter betrieben werden ist an sich nichts Ungewöhnliches. Aber einen Stangenwald bei den diesjährigen Esslinger Ski- und Snowboard Meisterschaften in Balderschwang im Renntempo mit knapp 79 Jahren zu bewältigen, ist mindestens genauso beachtlich wie die erfolgreiche Zieleinfahrt des jüngsten Starters mit 3 Jahren.

Große Vorfreude herrschte bei Dieter Deuschle als ältestem Teilnehmer. Seit Jahrzehnten hat die Veranstaltung ihren festen Platz im Terminkalender. „Da kann kommen was will, sogar Sorgenfalten bei meiner Frau, aber die Teilnahme lasse ich mir nicht nehmen.“ Er sicherte sich den