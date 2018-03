(do) - Als Bundestagsabgeordneter ist es Markus Grübel gewohnt, sich in Berlin mit den großen Fragen unserer Zeit zu beschäftigen. Da geht es um Auslandseinsätze der Bundeswehr, um milliardenschwere Programme und vieles mehr. Wenn er in seinem Wahlkreis unterwegs ist, verschieben sich die thematischen Schwerpunkte aber schnell.

Bei seinem Besuch in den Werkstätten Esslingen Kirchheim (WEK) erfährt der CDU-Politiker von den kleinen Nöten, die Menschen mit geistigen und körperlichen Handicaps den Alltag erschweren. Dazu gehören fehlende Aufzüge ebenso wie der häufige Personalwechsel in Wohnheimen oder die Gefahr, die vom Verkehr in