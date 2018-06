Esslingen„Ich habe meine zukünftige Frau nicht getötet“, beteuerte der 76-jährige Rentner leise und mit zitternder Stimme in seinem Schlusswort. Zuvor hatte die Verteidigerin Margrete Haimayer im Prozess vor dem Stuttgarter Landgericht auf Freispruch plädiert. Es seien zu viele Fragen offen – nicht einmal die Todesursache hätte festgestellt werden können – und daher gelte der Rechtsgrundsatz „im Zweifel für den Angeklagten“. Oberstaatsanwalt Matthias Schweitzer war sich hingegen sicher, dass der Esslinger die Frau, die er im Sommer letzten Jahres kennengelernte hatte, in seiner Wohnung in Mettingen umgebracht, die Leiche anschließend zerstückelt und die