Von Alexander Maier





Filmfans überall in der Region fiebern seit Wochen dem heutigen Abend entgegen. Auf der Esslinger Burg beginnt das alljährliche Open-Air-Filmfestival des Kommunalen Kinos, das diesmal einen besonderen Anlass zum Feiern bietet: Zum 25. Mal laden die Kinomacher von der Maille auf Esslingens Höhen ein - und das Publikum darf sich zehn Abende lang auf Filmgenuss und Livemusik in stimmungsvollem Ambiente freuen. Eigentlich sind es sogar elf Abende, denn im Vorgriff auf das Festival gab’s gestern bereits einen „Tag des Ehrenamts“: Traditionell lädt die Stadt Esslingen ehrenamtlich Engagierte zu einem unterhaltsamen Abend im Filmpalast unter dem Sternenzelt ein. Die Karten sind heiß begehrt, im freien Handel allerdings nicht zu haben: Nur wer sich übers Jahr auf unterschiedliche Weise für die Allgemeinheit einsetzt, hat die Chance, bei diesem besonderen Abend dabei zu sein.

Von heute an sind die Vorstellungen öffentlich - und gleich zum Auftakt läuft ab 22 Uhr mit „Mein Blind Date mit dem Leben“ eine der erfolgreichsten deutschen Komödien des Jahres. Zuvor sorgt die KSK-Band für den guten Ton. Im Vorprogramm ist der Kurzfilm „Stiller Löwe“ zu sehen. Und auch in den kommenden Tagen hat das Festival einiges zu bieten: Morgen, Freitag, läuft „Lion - Der lange Weg“, am Samstag ist die Schweizer Komödie „Der göttliche Weg“ zu sehen und am Sonntag der mehrfache Oscar-Gewinner „La La Land“. Und wie immer gibt es vor jedem Film die passende Livemusik. Organisiert wird das Filmfestival auf der Burg vom Kommunalen Kino, das alle Jahre wieder auf ein Heer ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer setzen kann, die hinter den Kulissen dafür sorgen, dass alles wie am Schnürchen läuft. Präsentiert wird das Festival seit einem Vierteljahrhundert von der Eßlinger Zeitung - die Kreissparkasse und Dinkelaker-Schwaben Bräu unterstützen die Veranstaltung.

Nützliche Tipps Für den Besuch im Kino auf der Burg

Tickets: Eintrittskarten kosten für Erwachsene 9,50 Euro, ermäßigt 6,50 Euro. Im Online-Vorverkauf kosten die Tickets regulär 9 Euro und ermäßigt 6 Euro zuzüglich 10 Prozent Vorverkaufsgebühr.

Vorverkauf: Wer sich seine Karten vorab sichern möchte, kann den Vorverkauf im EZ-Haus am Esslinger Marktplatz, bei der Buchhandlung Provinzbuch in der Küferstraße und am Infostand auf der Burg nutzen.

Veranstaltungsort: Der Innere Burgplatz ist mit 1800 bequemen Hochlehner-Stühlen bestückt, bietet aber auch für rund 1200 Kinogänger, die den Film lieber liegend genießen möchten, reichlich Platz für Isomatten oder Decken.

Social Wall: Die Eßlinger Zeitung wird an einigen Tagen vor dem offiziellen Filmstart eine so genannte Social Wall aufbauen. Wer das Stichwort #kinoaufderburg in seine Kommentare in den sozialen Medien einbaut, kann seine Grüße auf diese Weise auf die Kinoleinwand schicken. Die Social Wall finden Interessierte auch unter www.esslinger-zeitung.de/kino-auf-der-burg

Jugendschutz:Die Bestimmungen des Jugendschutzes und die Altersfreigaben der Filme (FSK) werden strikt eingehalten und gelten auch für Kleinkinder und Babys. Kinder unter sechs Jahren dürfen das Open-Air-Kino weder alleine noch in Begleitung besuchen. Jugendliche unter 16 Jahren dürfen darüber hinaus die Veranstaltungen auf der Burg, da sie bis 24 Uhr dauern, unabhängig von den FSK-Freigaben nur in Begleitung Personensorgeberechtigter oder Erziehungsbeauftragter besuchen. Letztere müssen allerdings eine schriftliche Erziehungsbeauftragung der Eltern vorweisen, die auch als „Muttizettel“ bekannt ist. Kinder und Jugendliche müssen ihr Alter auf Verlangen nachweisen. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass diese Regelungen strikt einzuhalten sind und dass sie auch an der Abendkasse keinesfalls verhandelbar sind, weil ansonsten erhebliche Bußgelder drohen. Nähere Informationen zum Jugendschutz im Kino auf der Burg und Textvorlagen für den „Muttizettel“ finden Interessierte im Internet unter www.kinoaufderburg.de.