Viel Vergnügen auf der Waldbühne am Esslinger Zollberg

Drei Abende lang geht es auf der Waldbühne der TSG Esslingen unter freiem Himmel rund

Die Waldbühne der TSG Esslingen gehört zu den reizvollsten Open-Air-Veranstaltungsorten der Stadt. Drei stimmungsvolle Nächte lang ist dort viel Vergnügen garantiert: Das schwäbische Comedy-Duo Dui do on de Sell ist am Freitag, 10. August, ab 20 Uhr zu Gast, die Gruppe Squeezed sorgt am Samstag, 11. August, ab 19 Uhr für Stimmung, und am Samstag, 18. August, haben sich Gerda und die strahlende Crew ab 20 Uhr angesagt.