Viel mehr als Schwimmen und Baden

ESSLINGEN: SWE-Freibadtage locken rund 2000 Besucher ins Neckarfreibad und nach Berkheim

(bes) - Auch wenn das Wetter nicht immer optimal mitspielte, nahmen rund 2000 Badegäste teil am Familienprogramm in den Esslinger Bädern. „Das waren meine schönsten Ferientage“, beteuerte der 14-jährige Lukas. Zum dritten Mal in Folge hatten die Stadtwerke Esslingen (SWE) in Kooperation mit der Kinder-Biennale Esslingen ein vielseitiges Kreativ-, Spiel- und Spaßprogramm für die ganze Familie auf die Beine gestellt.