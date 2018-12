EsslingenDas sah am frühen Montagmorgen mal gar nicht gut für den Heiligen Vormittag in Esslingen aus. Doch scheinbar bekam auch der Wetterverantwortliche nicht genug vom Feiern und er stellte den Regen bis 12 Uhr fast ganz ein. Allerdings hätte wohl selbst die Nässe den tausenden Feierlustigen in der Innenstadt nichts ausgemacht, schließlich lebt man hier eine Tradition, die es seit über 50 Jahren gibt.

Nur noch wenige werden sich an die Entstehung der Idee im „Posthörnle“ an der Pliensaustraße in den 1960er Jahren erinnern. Den meisten wird es auch egal sein. Einige waren schon sehr früh unterwegs und ganze Familienverbände verabredeten sich zum