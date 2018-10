EsslingenDer Kalte Krieg zwischen Ost und West wurde nicht auf den Schlachtfeldern ausgetragen, sondern an einer unsichtbaren Front. Eine der schärfsten Waffen in dieser Auseinandersetzung konkurrierender Systeme waren Hörfunk und Fernsehen. Mit welchen Mitteln der „Krieg im Äther“ damals ausgetragen wurde, zeigt eine Ausstellung, die derzeit in der Esslinger Volkshochschule zu sehen ist. Und die bei näherem Hinsehen ungeahnte Aktualität birgt, weil viele der Mechanismen, die damals angewandt wurden, auch heute noch funktionieren – auch wenn die moderne Medienwelt inzwischen ganz andere Möglichkeiten bietet als noch zu Zeiten des Eisernen Vorhangs.