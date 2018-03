EsslingenDie nächsten drei Wochen ist die ehrwürdige Esslinger Frauenkirche wieder Vesperkirche und damit Ort gelebter Solidarität. Unter dem Motto „Gemeinsam an einem Tisch“ treffen sich dort bis zum 18. März Bedürftige und Nichtbedürftige aus Esslingen und Umgebung, um gut zu essen, gemütlich Kaffee zu trinken, aber auch um der Einsamkeit zu entfliehen und anderen zu begegnen. Zur Feier des zehnten Geburtstags hatte sich zur Eröffnung gestern auch Gerlinde Kretschmann, die Schirmherrin der Vesperkirchen in Württemberg, angekündigt, um in weißer Schürze bei der Essens- und Kuchenausgabe mit Hand anzulegen.

Fast 80.000 Essen in neun Jahren

