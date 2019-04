Blick in die Zukunft: Die Wohnmesse im Alten Rathaus bot Gelegenheit zu einem digitalen Ausflug in den Wald.

Blick in die Zukunft: Die Wohnmesse im Alten Rathaus bot Gelegenheit zu einem digitalen Ausflug in den Wald.

EsslingenEine gut besuchte Innenstadt und fröhliche Gesichter bei Händlern und Besuchern: Der Esslinger Frühling ist stets der Startschuss zur Outdoor-Saison – ein buntes Angebot aus grünen Märkten, Entenrennen, Wohnmesse, Autoschau, offenen Geschäften und zahlreichen Einzelaktionen lockte am Sonntag wieder viele Besucher in die City.

Großes Grün: Für Gartenfreunde sind die Esslinger Gartentage der erste wichtige Termin im Jahr. Rund 150 Aussteller standen in der Ritterstraße, der Strohstraße, am Postmichelbrunnen, am Blarerplatz und vor dem Alten Rathaus. Ihr Angebot lockte Gärtner, die frische Pflanzen und Kräuter einpflanzen wollten. Wer seinen Garten oder seinen Balkon hübsch gestalten wollte, fand eine große Auswahl an Dekostücken aus Glas, Keramik, Holz und Metall, auch schon für die Ostertage.

Kleines Grün: Geschäftsleute in der Webergasse hatten ihre Straße mit kleinen Gärtchen dekoriert und verwiesen auf die europäischen Tage des Handwerks.

Altes Grün: Gartengeräte aus vergangenen Tagen findet man beim Gartenflohmarkt am Blarerplatz. Am Stand von Mark Müller lagen Gartenscheren, die teils aus den 20er-Jahren stammen. „Die Werkzeuge sind sehr aufwendig gearbeitet – die kann man heute nicht mehr bezahlbar produzieren“, erklärte der Händler. Ein geblümter Teller mit Goldrand stammte ebenfalls aus den 20er-Jahren. Ein Kind las ungläubig die Inschrift vor: „Unser täglich Brod gieb uns heute“ und beschwerte sich: „Das ist ja falsch geschrieben.“

Wohnen 2019: Mittlerweile hat sich die Wohnmesse im Alten Rathaus als gut besuchte Veranstaltung innerhalb des Esslinger Frühlings etabliert. Zehn Handwerker und Dienstleister gestalten die Ausstellung in der Schickhardthalle – so wie Winfried Rosin. An seinem Stand des Einrichtungshauses Profil gingen die Besucher auf eine virtuelle Reise durch den Wald, wo sie Produktion und Ernte von Holz miterlebten. Rosin setzt auf die Messe: „Ich gewinne neue und festige den Kontakt zu bereits bekannten Kunden.“ Für Achim Hübsch, einen Mitinitiator, ist die Ausstellung „ganz normale Arbeit“. Mit der Wohnen 2019 überprüfe er, ob er seinen Kunden erreiche, wie er positioniert sei und was er besser machen könne.

Charity zum Ersten: Das Entenrennen ist ein Klassiker beim Esslinger Frühling und am Sonntagmorgen das Ziel vieler Familien. 7500 Enten, mehr als je zuvor, hat der Round Table Esslingen angekarrt und in den Wehrneckarkanal gesetzt. Das Rennen, bei dem die Lose mit den schnellsten Entennummern gewinnen, bringt mehr als 20 000 Euro ein. Das Geld geht an Wildwasser und an Agapedia. Ein Teil des Erlöses soll ein deutschlandweites Kinderkrebsprojekt unterstützen. Diesmal war auch Oberbürgermeister Jürgen Zieger mit auf der Rennstrecke. Auf einem Floss stehend begleitete er die Plastikvögel.

Charity zum Zweiten: Bis zu 9000 Euro wollte der Lions Club Esslingen mit einem Handtaschenbasar erlösen. Im Gemeindehaus am Blarerplatz lagen, hingen und standen mehr als 1100 Handtaschen unterschiedlicher Preisklassen. Organisatorin Ulrike Klee hatte ihr gesamtes Netzwerk aktiviert, um die Taschen zusammenzubekommen. Firmen hätten auch Neue gespendet, erzählte Klee. Der Verkauf der Taschen lief gut – nach 90 Minuten war nur noch ein Drittel der gesammelten Ware da. Die Taschen gab es von fünf Euro angefangen bis zu 200 Euro für edle Designertaschen. Der Erlös wird dafür verwendet, Lehrer für die Weitergabe sozialer Kompetenzen zu schulen.

Spieltrieb zum Ersten: Eltern und Kinder können im Spielparadies am Hafenmarkt gemeinsam spielen. Unterm Zelt und außen an den Tischen saßen Kleine und Große beisammen. Das Klacken von Holzfiguren und das Triumphgeschrei siegreicher Kinder war gut zu hören.

Spieltrieb zum Zweiten: Neun Autohäuser präsentierten 70 Fahrzeuge von 18 Marken auf dem Esslinger Marktplatz. Auch dort wurde gespielt: Der Junior wie der Senior hinterm Steuer, abgelichtet von Frau und Mutter. Da wurde auch mal die Finanzierung durchgespielt: Was kostet die Rate bei welcher Anzahlung?

Geschäftig: Die Geschäfte öffneten von 13 bis 18 Uhr. Die meisten Händler boten ihren Kunden etwas Besonderes zum Verwöhnen an. Bei Mode Kögel bestückten die Mitarbeiter die Kuchentheke, der Erlös geht einem guten Zweck zu. Besucher schauten sich die laufende Ausstellung der Arbeiten der Esslinger Fotografin Walde Huth an. Neue Geschäfte nutzten die Gelegenheit, sich den Kunden vorzustellen, so wie Andrea Menze, die mit „Paulette – Mode, Kunst und Kulinarik“ in die ehemaligen Räume von Stocker und Paulus eingezogen ist, Olga Thul, die ihre Boutique Olly’s in den Räumen der ehemaligen Apotheke am Fischbrunnen eröffnet hat, oder die Rote Zora in der Küferstraße, die Kinderbekleidung produziert. Im Einkaufscenter Das ES freute sich das „Esszimmer“ über viele Gäste: Backhaus Zoller und Metzgerei Häfele betreiben seit zwei Wochen dort eine Tagesgastronomie.

Werbung: „Zwei super Tage“, sagte der Sprecher der City Initiative, Alexander Kögel, als er Bilanz zog. Der „Esslinger Frühling“ sei nicht der umsatzstärkste Tag bei den verkaufsoffenen Sonntagen, aber das Wochenende die beste Werbung für Esslingen als Einkaufsstadt. Soufien Chaafi, ein Händler orientalischer Waren auf Til Maehrs Gartenmärkten, lobte die Besucher: „Ich mache etliche Märkte, aber so ein offenes und interessiertes Publikum wie in Esslingen gibt es sonst nirgendwo.“