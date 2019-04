Verkehrszählungen in der Mutzenreisstraße

Stadt will Voraussetzungen für mögliche Eingriffe überprüfen, um den Verkehr dort zu reduzieren

Seit langem klagen die Mutzenreissträßler auf dem Zollberg über den zunehmenden Durchgangsverkehr in ihrer Wohnstraße. Die Stadt will prüfen, was sich machen lässt.