EsslingenDie Stadtverwaltung drückt mit ihrem Verkehrskonzept gegen den Stau aufs Tempo. Wie berichtet, hat sie gestern ein ganzes Paket an Einzelvorhaben zur Diskussion in den Gemeinderat eingebracht. Damit sollen weitere Verkehrsbelastung zumindest abgemildert werden, wie sie zu erwarten sind, wenn demnächst die Vogelsangbrücke saniert und der Hang an der Zollbergsteige gesichert wird. Am liebsten würde die Stadt bereits am 8. April über das Paket abstimmen lassen, damit verschiedene Einzelschritte noch in diesem Jahr umgesetzt werden können. Allerdings lassen Stadträtinnen und Stadträte keinen Zweifel daran, dass es nun darum gehen muss, die Vorschläge der Verwaltung im Detail zu durchleuchten. Denn nicht alles, was dem Gemeinderat erst vorgestern auf den Tisch gelegt wurde, stößt auf ungeteilte Zustimmung.

„Zeitplan reichlich ambitioniert“

„Mit dem Paket kommt die Verwaltung einer von der SPD seit langem erhobenen Forderung nach einem Gesamtkonzept nach“, sagt SPD-Fraktionschef Andreas Koch. Neben bereits bekannten Punkten enthalte es vor allem für den öffentlichen Nahverkehr interessante neue Vorschläge, zum Beispiel die Taktverdichtung auf den Zollberg und zurück. Koch: „Das begrüßen wir ausdrücklich.“ Andere Vorschläge wie die Einrichtung einer Busspur aus dem Esslinger Norden gelte es zu prüfen. Es dürfe nichts übers Knie gebrochen werden, stellt die SPD klar. Denn nur wenn auf die nötige Beteiligung geachtet würde, sei auch mit Akzeptanz für die Pläne zu rechnen, „die oft auch mit Einschränkungen und Belastungen verbunden sind“. Insofern halten die Sozialdemokraten den Zeitplan der Verwaltung auf den ersten Blick für reichlich ambitioniert. „Schade, dass das Paket nicht früher gekommen ist“, bedauert Koch.

„Wir müssen uns nun in das Thema einarbeiten“, meint der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Edward-Errol Jaffke. Positiv sei, dass sich die Verwaltung nun des Problems so umfassend annehme. Dass wegen der geplanten neuen Busspuren viele Parkplätze wegfallen, sieht Jaffke durchaus kritisch. Das gilt auch für den Plan, Busse und Radfahrer auf einer gemeinsamen Spur fahren zu lassen. Jaffke: „Das könnte schwierig werden.“ Dass der Gemeinderat noch im April über das Paket entscheidet, hält der Stadtrat durchaus für möglich. Denn schließlich gehe es ja auch darum, möglichst schnell etwas für die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger zu tun.

Dass mit dem Verkehrskonzept die Gesamtsituation in der Stadt berücksichtigt worden ist, hält Annette Silberhorn-Hemminger für den richtigen Ansatz. Das gilt auch für die verschiedenen Aspekte des Themas von der Verkehrssteuerung durch Ampeln über Veränderungen der Verkehrsinfrastruktur bis hin zu alternativen Mobilitätsangeboten. „Wir sind auf einem guten Weg“, meint die Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, doch nun gehe es um die Details. Wichtig ist ihr, die Bevölkerung in die Pläne mit einzubinden, denn schließlich verlange man ihnen an Belastungen und Einschränkungen einiges ab. Und vielleicht ergebe sich aus der Not heraus die Chance, Projekte schneller umzusetzen, die schon seit geraumer Zeit geplant seien. Annette Silberhorn-Hemminger denkt dabei zum Beispiel an die neuen Busspuren und Radwege.

„Gut, dass die Verwaltung aktiv geworden ist und Vorschläge macht, wie der Verkehr anders geregelt werden kann“, erklärt die Fraktionsvorsitzende Carmen Tittel für die Grünen. Positiv sei, dass öffentlicher Nahverkehr und der Radverkehr ausdrücklich in die Überlegungen mit einbezogen worden seien. Tittel: „Was das für den Autoverkehr heißt, muss man erst noch sehen.“ Dabei gehe es etwa um die Frage, was es bedeutet, wenn an einigen Stellen nicht mehr nach links abgebogen werden kann und die Autos Umwege fahren müssen. Darauf müssten nun die Verkehrsexperten Antworten geben.

„Autofahrer suchen andere Wege“

Für FDP-Stadtrat Ulrich Fehrlen ist vieles, was in dem Verkehrskonzept steht, nicht neu. Unausweichlich ist für ihn, dass sich die Bürgerschaft auf weitere Einschränkungen einstellen muss. Ob die verschiedenen angedachten Busspuren das Problem entschärfen können, muss sich aus Fehrlens Sicht erst noch herausstellen: „Es gibt auch noch den Autoverkehr.“ Zweifel hat er zudem, wenn etwa am Hirschlandkopf die Linksabbiegemöglichkeiten abgeschafft werden. „Die Autofahrer suchen sich andere Wege, das Problem wird nur verlagert“, meint Fehrlen.

Die Linken haben laut Stadtrat Tobias Hardt Bedenken, wenn es um die Optimierung der Ampelsteuerungen geht. „Das darf nicht zu Lasten der Fußgänger gehen“, meint Hardt, und nennt Beispiele. So warte man etwa am Wolfstor anderthalb Minuten auf grünes Licht und habe dann nur 18 Sekunden Zeit, die Straße zu überqueren. An der Maille-Kreuzung sei die Situation ähnlich.