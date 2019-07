Verkehrskontrolle oder Klimaschutz? Diskussionen über eine Blitzkontrolle

Um die Klimaanlage nutzen zu können, ließen Blitzkontrolleure in Esslingen den Motor laufen

Blitzkontrolleure ließen in der Esslinger Urbanstraße den Motor an, um die Klimaanlage nutzen zu können. In Zeiten des Klimawandels stößt dies zahlreichen Menschen sauer auf.