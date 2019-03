Esslingen Staus von der Innenstadt bis hoch zur Burg sowie am Hirschlandkopf vorbei bis zur Kirchackerstraße: Einen Tag nach Beginn der Baustelle auf der Vogelsangbrücke ist am Dienstag das Verkehrschaos in der Stadt ausgebrochen. Doch inzwischen hat sich die Situation laut Stadtverwaltung wieder deutlich verbessert. Und man sei dabei, den Verkehrsfluss weiter zu optimieren. Unterdessen stehen in der nächsten Woche an anderen Stellen noch weitere Baustellen an.

Die neue Verkehrsführung, die in der ersten Bauphase der Sanierung der Vogelsangbrücke bis voraussichtlich November gelten wird, ist weitgehend fertig eingerichtet, sagt Uwe Heinemann,