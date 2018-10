Verkaufsoffener Sonntag beim Esslinger Herbst

Beim Esslinger Herbst am 11. November haben Läden und Märkte geöffnet

Am 11. November geht der Esslinger Herbst in die nächste Runde. Geschäfte und Märkte laden Kunden zum Bummeln und Shoppen am verkaufsoffenen Sonntag in die Innenstadt ein.