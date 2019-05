EsslingenSchon von weitem fallen einem die weit geöffneten Fenster in dem zweigeschossigen Waschbetonbau auf. Bei Außentemperaturen von gefühlt zehn bis 15 Grad reißt keiner freiwillig die Fenster auf. Auch die Eingangstür in das Gebäude aus dem Jahr 1972, das 13 Klassenzimmer, Raum für die Schulsozialarbeit, zwei Fachräume, das Lehrerzimmer und die Verwaltung beherbergt, steht offen. Im Dezember 2018 hat die Stadt an der Zollberg-Realschule erstmals die Belastung durch Polychlorierte Biphenyle (PCB) messen lassen. Schon damals lag die Spitze bei mehr als 3200 Nanogramm pro Kubikmeter Luft und damit deutlich über dem sogenannten Maßnahmenwert, der eine