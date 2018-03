Obwohl sich der Berliner Himmel gestern vor dem Schloss Bellevue grau in grau zeigte, strahlten im Gebäude die Gesichter von vielen Lehrern und Schülern sehr hell. Und das aus einem besonderen Grund: Bundespräsident Horst Köhler zeichnete persönlich zehn Schulen aus Deutschlands größtem Schulwettbewerb „Starke Schule. Deutschlands beste Schulen, die zur Ausbildungsreife führen“ aus. Darunter auch die Esslinger Burgschule. „Auf diesen Tag habe ich mich sehr gefreut“, sagte Köhler. Eine Ehre sei es für ihn, an diesem Tag herausragende Schulen zu würdigen. Denn, so Köhler, „starke Schulen machen uns alle stark.“