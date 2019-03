Esslingen/New York Für sein Lebenswerk wird Rabbiner Ismar Schorsch von der Bundesrepublik Deutschland geehrt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem in New York lebenden Enkel Theodor Rothschilds das Bundesverdienstkreuz verliehen. Der deutsche Konsul in New York wird dem Professor, der seit vielen Jahren enge Kontakte nach Esslingen unterhält, dieser Tage den Orden überreichen.

Ismar Schorsch wurde 1935 in Hannover geboren. Sein Vater Emil war dort Rabbiner. Seine Jugend hatte Emil Schorsch als „Zögling“ in der Esslinger Wilhelmspflege verbracht. An der hiesigen Lehrerbildungsanstalt wurde er zum Volksschullehrer ausgebildet. Da er,