EsslingenJohannes Müller, technischer Leiter des Städtischen Verkehrsbetriebs Esslingen (SVE), bewertet den Sachstand zunächst einmal positiv. „Alles läuft unverändert“, sagt er, und meint damit den Esslinger Busverkehr, der zu rund einem Drittel von der Albert Rexer GmbH & Co. KG getragen wird. Das Calwer Busunternehmen befindet sich bekanntlich in einem vorläufigen Insolvenzverfahren und noch steht nicht fest, wie es um die Zukunft der Firma bestellt ist. Derweil hat die Gewerkschaft Verdi die Stadt Esslingen aufgefordert, den Nahverkehr nun zu hundert Prozent in kommunaler Hand über den SVE zu betreiben.

Seit der überraschenden Nachricht vom 9.