EsslingenVor einigen Wochen hat das Esslinger Busunternehmen Fischle & Schlienz seinem Konkurrenten Rexer vorgeworfen, gegen den Tarifvertrag der Branche zu verstoßen. Das hat nicht nur die Stadtverwaltung auf den Plan gerufen: Inzwischen beschäftigt sich auch die Gewerkschaft Verdi mit dem Thema – und zwar auf Landesebene. Im Fall Rexer ist zwar noch völlig unklar, ob die Vorwürfe stimmen, doch laut Verdi ist mangelnde Tariftreue generell ein Problem bei privaten Busunternehmen.

Ende Februar hatte Fischle & Schlienz die Vorwürfe gegen Rexer (siehe Infobox) in einem Brief an den Oberbürgermeister Jürgen Zieger erhoben. Daraufhin hat die Stadt