EsslingenAuf dem Hengstenberg-Areal in Esslingen stehen die Zeichen auf Veränderung: Die Filiale der Drogeriekette dm in dem Gebäude an der Mettinger Straße schließt ihre Pforten, und „Wichtel“ hat schon zuvor seine Sieben-Tage-Gastronomie auf besondere Events umgestellt.

Am Samstag, 13. Juli, hat der Drogeriemarkt zum letzten Mal seine Pforten für Kunden geöffnet: „Ab Montag, 15. Juli, bleiben die Türen unseres dm-Marktes im Esslinger Hengstenberg-Areal leider geschlossen. Wir möchten uns für die Treue unserer Kunden bedanken“, erklärt Carolin Diwisch, die dm-Gebietsverantwortliche, per E-Mail nach einer Anfrage der Eßlinger Zeitung. Der Grund