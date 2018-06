Esslingen Grüne Reben, rote Trauben: Die Farben des Weins haben es sogar ins Stadtwappen geschafft. Vollkommen zu Recht, liegt Esslingen doch seit dem Mittelalter inmitten von Weinbergen. Romantische Gässchen winden sich die Hänge empor, am Wochenende wird unterwegs Wein ausgeschenkt. Doch das idyllische Bild hat Kratzer bekommen: Vergangene Woche wurde die Wengerterschutzhütte demoliert, und das ist nicht der erste Fall von Vandalismus in den Weinbergen.

Doris Metz entdeckte die zerstörte Hütte auf dem Weg zur Arbeit. Jeden Tag läuft die Esslingerin von der Neckarhalde in die Stadt runter. Dabei passiert sie die Hütte am Neckarhaldenweg. Am