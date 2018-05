EsslingenDie Sonnenschirme flattern im Wind, dunkelgraue Wolken ziehen über Esslingen, und die Jugendkapelle des MV Liebersbronn spielt unverdrossen mit „Don’t worry, be happy“ gegen das unfreundliche graue Wetter an. Gestern hat der Musikverein Liebersbronn zur Vatertagshocketse auf den Festplatz an der Römerstraße eingeladen – Familien, Radler und auch ein paar Wanderer sind dem Ruf gefolgt.

Um halb zwölf fängt es an zu tröpfeln, wenig später kommt bereits ein leichter Schauer. Die Jugendkapelle klappt das „Dschungelbuch“ auf und probiert’s musikalisch mal mit Gemütlichkeit. Die Schlange vor dem Verkaufsstand mit den roten Würsten und dem