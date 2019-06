ES-SirnauUrsula Frantz ist niemand, der einfach nur die Beine hochlegt. Die energische Frau packt gerne mit an und sucht nach Lösungen, wenn es Probleme gibt. 16 Jahre lang hat sie das auch im Sirnauer Bürgerausschuss getan, davon 13 Jahre als Vorsitzende. Und zwar so engagiert, dass sie jüngst die Bürgermedaille der Stadt Esslingen verliehen bekommen hat. Doch nun will die 56-Jährige erst einmal langsamer machen: Bei der Wahl zum neuen Bürgerausschuss im April hat sie nicht mehr kandidiert. Untätig wird sie aber wohl trotzdem nicht bleiben.

Schließlich hat sie die ehrenamtliche Arbeit mit Herzblut betrieben. „Das ist Politik im Schuhkarton: Man