Kreis EsslingenIn die Idee von der letzten Ruhe kommt Bewegung. Ein Eichensarg, der in die Erde hinabgelassen wird; die Hinterbliebenen, die über Jahre hinweg hingebungsvoll das Grab pflegen – das sind die Bilder, die traditionell mit dem Begriff Bestattung verbunden sind. Das klassische Erdgrab bekommt aber in den vergangenen Jahren vermehrt Konkurrenz durch andere Bestattungsmethoden. Mittlerweile werden in Esslingen 70 Prozent der Verstorbenen in einer Urne beigesetzt. „Vor 30 Jahren war der Terminkalender voll mit Erdbestattungen, aber jetzt sind die Zahlen sehr stark rückläufig“, sagt der Leiter des Esslinger Friedhofs- und Bestattungswesens, Thomas