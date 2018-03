EsslingenDer Zeichenstift ist im digitalen Zeitalter wieder stark im Kommen. Eine Erscheinung davon ist das Urban Sketching – schnelles Zeichnen von Stadtbildern. Eindrücke werden flott in ein Büchlein skizziert und dann eventuell abfotografiert und via Facebook oder Instagram in die Welt gesendet. Auch als eine Art Tagebuch oder Erinnerung an einen Ausflug kann die Zeichnung dienen.

Nach einer frostigen Nacht wärmt die Sonne endlich die Esslinger Altstadt. Die kleine Gruppe um Kursleiterin Nadja Pidan steht an der Wärme sammelnden Mauer des Schwörhauses und beobachtet die Menschen auf der Agnespromenade und der Brücke über den Roßneckarkanal.