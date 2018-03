Unterstützung macht Mut

ESSLINGEN: 6500 Euro für das Esslinger Hospizhaus

(bes) - Mit zwei Spenden in Höhe von insgesamt 6500 Euro ist das Hospizhaus, das die Evangelische Gesamtkirchengemeinde bei der Martinskirche in Oberesslingen plant, einen guten Schritt weitergekommen. Im ehemaligen Pfarrhaus in der Kep­lerstraße 40 wird ein stationäres Hospiz mit acht Betten entstehen. Baubeginn soll Anfang 2012 sein.