EsslingenNur wenige Stunden nach dem umstrittenen Gemeinderatsbeschluss für einen Neubau der Esslinger Stadtbücherei in der Küferstraße hat eine Initiative ein Bürgerbegehren auf den Weg gebracht. Sie macht sich für einen Bürgerentscheid stark – und dafür, dass die Stadt den aktuellen Bücherei-Standort im Bebenhäuser Pfleghof modernisiert und erweitert. Zweieinhalb Wochen sind seither vergangen, und viele Esslinger warten darauf, das Bürgerbegehren mit ihrer Unterschrift zu unterstützen. Nun kann die Initiative loslegen: Die Unterschriftslisten sind gedruckt – beim Bürgerfest am Wochenende ist man mit einem Infostand am Rathausplatz/Ecke